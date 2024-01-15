Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА
Гвардиола из «Манчестер Сити» стал лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА
Лондон, 15 января, 2024, 23:47 — ИА Регнум. 52-летний испанец Хосеп Гвардиола из английского «Манчестер Сити» стал лауреатом премии как лучший тренер 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Церемония награждения проходила 15 января в Лондоне.
В список отличившихся также вошли итальянцы: 64-летний Лучано Спаллетти — главный тренер сборной Италии и 47-летний Симоне Индзаги из миланского «Интернационале».
Лучшим женским тренером 2023 года была признана нидерландка Сарина Вигман, которая возглавляет женскую сборную Англии.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Стамбуле прошёл главный матч европейского футбольного сезона — финал Лиги чемпионов. Английский «Манчестер Сити» впервые стал победителем турнира, обыграв «Интер» со счётом 1:0.
Впервые с 2012 года Лигу чемпионов выиграл клуб, который ранее не был победителем турнира. Тогда впервые в истории трофей выиграл «Челси». «Манчестер Сити» сейчас стал 23-м чемпионом.