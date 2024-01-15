Москва, 15 января, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Четверых украинских диверсантов, сдавшихся в плен в Брянской области в конце августа 2023 года доставили в Москву для проведения следственных действий, сообщили 15 января в правоохранительных органах.

Global Look Press/Oleksii Chumachenko

Как передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранителей, члены украинской диверсионно-разведывательной группы взяты под стражу и содержатся в следственном изоляторе «Лефортово». Им предъявлено обвинение по статьям об организации террористического акта организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста четырём украинским диверсантам. Согласно постановлению судьи, старшему офицеру группы информационного противодействия центра мониторинга информационного пространства стратегического оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины Андрею Антоненко содержание под стражей продлили на срок до 21 апреля. Ранее срок ареста увеличили трём другим членам украинской ДРГ — Алексею Мазуренко, Денису Ткаченко и Андрею Кулишу.

Как сообщало ИА Регнум, украинские диверсанты проникли в Россию 30 августа, чтобы устроить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В Навлинском районе Брянской области были ликвидированы двое диверсантов, ещё пятерых задержали, трое из них получили ранения.

В ФСБ уточнили, что каждый из них имел при себе автоматы американского производства и приборы для бесшумной стрельбы, а также взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца.