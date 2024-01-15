Киев, 15 января, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Здание Верховной рады временно осталось без отопления по причине коммунальной аварии, заявил 15 января украинский депутат Ярослав Железняк.

ВАДИМ ЧУПРИНА

«В ближайшие дни Рада будет работать без отопления. Там какая-то временная авария с трубой», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Ближайшее заседание Верховной рады запланировано на 16 января.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года в Киеве заявили об аварийном состоянии порядка 70% теплосетей города. Сроки эксплуатации труб превышены, а их замена не предусмотрена, констатировал депутат Киевского горсовета Андрей Витренко. Он добавил, что невозможно даже спрогнозировать места новых аварий из-за износа.

В киевском метро 8 декабря 2023 года произошла разгерметизация тоннеля на синей ветке, внутрь стала поступать вода и залила рельсы. Руководство метрополитена вынужденно закрыло участок от станции «Дымеевская» до «Теремков». В начале января 2024 года в вестибюле станции красной линии киевского метрополитена «Академгородок» обнаружили протечку воды через потолок не менее чем в трёх местах. Вода уже повредила внутреннюю отделку и штукатурку.