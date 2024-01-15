Москва, 15 января, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Компания S7 Airlines приняла решение частично сократить численность сотрудников в Москве с целью перераспределения лётных экипажей для изменения маршрутной сети и уменьшения полётов из столицы по некоторым направлениям.

Mika V. Stetsovski

«S7 Airlines приняла решение о перераспределении лётных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в московском регионе. Весь процесс оптимизации проходит в полном соответствии с действующим законодательством», — передаёт «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Ряд московских сотрудников получили предложение продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. Авиакомпания намерена усилить своё присутствие в этих регионах.

Пилотам предоставят возможность пройти переобучение на другой тип воздушных судов, в том числе на Embraer 170, и продолжить работу, заверили в компании.

По информации авиаперевозчика, некоторые сотрудники по рекомендациям S7 Airlines перейдут на работу в другие компании, в том числе международные.

Как сообщало ИА Регнум, российские авиакомпании по результатам 2023 года перевезли свыше 103 млн пассажиров. По словам руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, рост внутренних перевозок по отношению к 2022 году составил 6,6%.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в ноябре 2023 года заявил, что в 2024 году российские авиаперевозчики получат полностью импортозамещённые воздушные суда. Он напомнил, что ОАК должна была передать два самолёта в 2023 году и ещё 20 — в 2024-м. Программа испытания двигателей ПД-8 оказалась больше, чем планировалась, добавил он.