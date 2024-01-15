Сана, 15 января, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа подтвердил ракетную атаку на американское судно в Аденском заливе. Об этом он заявил 15 января в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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«Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», — сказал Сариа.

По словам представителя движения, попадание было прямым. Все американские, британские корабли и подразделения, участвующие в военной агрессии против Йемена расцениваются хуситами как «вражеские цели», подчеркнул он.

Сариа заверил, что йеменское движение продолжит проводить военные операции с целью исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января стало известно о пожаре на судне, принадлежащем США, которое было атаковано у берегов Йемена. Однако экипаж не пострадал, корабль остаётся годным для плавания. Отмечается, что судно не связано с поставками товаров в Израиль. В британской компани Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, предположили, что атака могла быть совершена йеменским движением «Ансар Аллах» в ответ на бомбардировки со стороны США и Британии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре 15 января решительно осудили удары группы стран во главе с США и Британией по Йемену. Также министры призвали к немедленному прекращения огня в секторе Газа и обеспечению беспрепятственного доступа в анклав для оказания срочного содействия гражданскому населению.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады начали военную операцию против хуситов в Йемене. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия. Всего было сброшено более 100 высокоточных боеприпасов. Удары крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с подводных лодок, кораблей и самолётов, пришлись по более 60 целям на 16 объектах хуситов.