Лондон, 15 января, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года, поскольку на этот раз не победил в номинации «Лучший футболист года» по версии ФИФА, сообщает 15 января DSports.

Nathan Rupert

Мероприятие пройдёт 15 января в Лондоне. Помимо Месси, на награду претендуют нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Месси ранее выигрывал эту премию дважды.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Месси отказался участвовать в одном из спортивных телешоу из-за присутствия в студии бывшего игрока «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагера. Конфликт между спортсменами возник после высказанной Каррагером критики в отношении перехода Месси в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года. Тогда Месси в ответ на критику назвал Каррагера «ослом».

В январе 2024 года французская газета Le Monde сообщила, что «Пари Сен-Жермен» обвиняют в попытке повлиять на результат голосования по определению победителя премии «Золотой мяч» 2021 года. По этим данным, официальные лица ПСЖ пытались повлиять на бывшего главного редактора журнала France Football и организатора розыгрыша «Золотого мяча» Паскаля Ферре, чтобы приз достался бывшему игроку команды Лионелю Месси. Именно аргентинский футболист и получил этот приз.

В декабре 2023 года сообщалось, что Месси признан игроком года по версии профильного портала Goal.com. Эту премию он выиграл в седьмой раз. Кроме того, также в декабре 2023 года американский журнал Time признал Месси лучшим спортсменом 2023 года. Обозреватели издания назвали аргентинца величайшим из ныне живущих футболистов, напомнив, что в конце 2022 года он привёл команду своей страны к первой за долгое время победе на чемпионате мира.