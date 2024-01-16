Москва, 16 января, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Правительство России утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинская помощь

Программа предусматривает увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, которая предоставляется гражданам бесплатно. Речь идет в том числе и о медпомощи в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах. Кроме того, в новой программе регламентировали порядок проведения диспансеризации и расширили сроки проведения углублённой диспансеризации пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Особое внимание отводится оценке здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми и оказанию помощи ветеранам боевых действий во внеочередном порядке. Также впервые за счет средств ОМС предусмотрено консультирование пациентов медицинским психологом для комплексной оценки состояния здоровья.

В 2024 году в ОМС размер субвенций составит 3,12 триллиона рублей, что выше предыдущего года на 373 млрд. Это самый большой прирост субвенции за последние пять лет. По сравнению с 2023 годом подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС вырос на 13,3%. В этом году в базовую программу ОМС переведены 25 наиболее растиражированных методов лечения по таким профилям, как «Акушерство и гинекология», «Педиатрия», «Офтальмология», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Травматология и ортопедия» и «Урология».

Также в рамках новой программы изменили структуру расходов по видам и условиям оказания медицинской помощи. Наибольший прирост в 175,4 млрд рублей (около 17%) направлен на первичную медико-санитарную помощь. Более чем на 5% по сравнению с прошлым годом увеличены объемы медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. В свою очередь в региональных клиниках увеличатся объемы проведения высокотехнологичных операций по сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, онкологии, офтальмологии и другим профилям.

Кроме того, предусмотрен рост на 13,6% затрат на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями. Это связано с увеличением доли высокотехнологичной медицинской помощи и доли сложных, тяжелых случаев лечения в общем объеме медицинской помощи.

Что касается специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, то в рамках программы увеличили финансирование и нормативы объема по профилю «Онкология», а также объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Так, например, в Программе государственных гарантий на 2024 год предусмотрено 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.

Ещё одним существенным изменением в отношении оказываемой федеральными медицинскими организациями медицинской помощи стало погружение в базовую программу ОМС перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи с использованием ряда уникальных методов лечения. В 2022 году перечень содержал восемь методов, из них шесть применялись при сердечно-сосудистой хирургии и два метода — при трансплантации органов. В 2023 году перечень расширен до девяти методов лечения, стоимостью от 1,6 млн до 8,3 млн рублей. Эта помощь будет оказываться и в 2024 году. Так, у застрахованных граждан появилась возможность получения уникальной и дорогостоящей медицинской помощи бесплатно по полису ОМС.

Программа госгарантий предусматривает прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций более чем 100 млн застрахованных лиц, что почти на 15 млн больше, чем в 2023 году. В рамках профмероприятий расширены возможности применения искусственного интеллекта при маммографических исследованиях, также включены дополнительные исследования на антитела к вирусу гепатита C.

«Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остаётся увеличение объёмов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья застрахованного, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания», — отметил председатель ФОМС Илья Баланин.

Впервые выделены нормативы объема диспансерного наблюдения по сахарному диабету, болезням системы кровообращения и онкологическим заболеваниям. Для профилактики обострений указанных заболеваний и предупреждения их осложнений пациенты смогут осуществить более 33 млн комплексных посещений узкопрофильных специалистов.

Увеличены нормативы объёма медицинской помощи по профилю «Онкология»: в дневном и круглосуточном стационарах лечение смогут пройти более 3,2 млн человек (на 233 тыс. больше, чем в 2023 году). Кроме того, установлены обязательные условия по проведению молекулярно-генетических исследований для назначения отдельных таргетных лекарственных препаратов для проведения противоопухолевой лекарственной терапии.

Также в Программе госгарантий усилена роль телемедицинских консультаций для приближения ко всем гражданам вне зависимости от региона узкопрофильной квалифицированной помощи, оказываемой в том числе и ведущими научными центрами страны.