Новороссийск, Краснодарский край, 15 января, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Россия с 14 января приостановила поставки нефти через Новороссийск из-за шторма в Чёрном море, пишет 15 января агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации уточняется, что и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил отгрузки нефтепродуктов через свой терминал в Новороссийске по тем же причинам.

Официально такая информация не подтверждалась.

По данным ЕСИМО от Гидрометцентра, в ночь на 15 января у берегов Новороссийска волны достигали высоты трёх метров, а с 16 января высота волн вырастет до четырёх метров.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник из Минфина РФ, что доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине.