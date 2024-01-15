Москва, 15 января, 2024, 20:18 — ИА Регнум. 17 января в 17:00 в рамках Дня цифровизации Минцифры России при поддержке компаний «Газпром-Медиа Холдинга» — платформы RUTUBE, приложения вертикальных видео Yappy и продюсерского центра «Инсайт Люди» — стартует развлекательная программа, в которой примут участие известные артисты и блогеры. Каждый желающий сможет стать участником всероссийской акции, организованной «Газпром-Медиа Холдингом» по всей стране: от Калининграда до Владивостока.

Пресс-служба «Инсайт Люди» Афиша акции для посетителей Дня цифровизации

Для участия во всероссийской акции «Газпром-Медиа Холдинга» необходимо снять ролик и опубликовать его в приложении вертикальных видео Yappy или на платформе RUTUBE с хештегом #хочунабольшойэкран. Лучшие видео попадут на медиафасад здания института «Гидропроект» — самый большой вертикальный экран Москвы.

В павильоне 75, где представлена выставка достижений российских регионов, посетители смогут познакомиться с современными отечественными цифровыми технологиями. Развлекательное мероприятие на День цифровизации проведет актриса Анна Хилькевич вместе с виртуальным соведущим, а резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года) осветят событие в своих социальных сетях.

Кроме этого, в зоне культурных проектов павильона 75 пройдет съемка пилотного выпуска «ИИгры» RUTUBE с участием блогеров Yappy и «Инсайт Люди», а также самих посетителей мероприятия. Гости смогут пообщаться с командами Yappy и RUTUBE и предложить разработчикам платформ свои идеи. Также посетители смогут принять участие в цифровой интеллектуальной игре по истории Рунета и ответить на вопросы викторины, в том числе от RUTUBE, Yappy и «Инсайт Люди».

Завершит мероприятие праздничный концерт, в котором примут участие Нюта, Оля Краснова, Amirchik и артисты проекта «Yappy хит». Гостей ждет мерч и автографы любимых артистов и блогеров.

Национальный видеохостинг RUTUBE, приложение вертикальных видео Yappy, продюсерский центр «Инсайт Люди» входят в состав «Газпром-Медиа Холдинга».