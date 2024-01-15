Москва, 15 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Золотые резервы России по итогам 2023 года достигли нового максимума в 155,9 млрд долларов, в физическом выражении запас вырос почти на 35 тонн, следует из опубликованных 15 января данных Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM

Международные резервы России на 1 января 2024 года составили 598,6 млрд долларов. За месяц они увеличились на 6,2 млрд долларов. Нынешний объём резервов является самым высоким с марта 2022 года.

Вложения в золото в декабре 2023 года увеличились на 2,6%, до 155,9 млрд долларов. В физическом выражении золотой запас вырос на 34,6 тонны, до 2350 тонн. Доля золота в резервах России в декабре увеличилась до 26% в сравнении с 25,6% в ноябре 2023 года.

14 декабря сообщалось, что золотые резервы России благодаря росту мировых цен на драгоценный металл достигли рекордного уровня в 151,9 млрд долларов. При этом в физическом выражении золотой запас в течение двух месяцев подряд сокращался.

В декабре 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских средств, в том числе части золотовалютных резервов, и передаче этих денег Киеву.

Позднее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что правительство США пока не принимало никаких официальных решений по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассматривает возможное изъятие своих активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов и подчеркнул, что такие действия Запада не останутся без последствий.