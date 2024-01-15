Донецк, 15 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Суд в Донецке приговорил украинского морского пехотинца к 25 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе, сообщила 15 января пресс-служба прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего командира 2-го отделения 2-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты Вооружённых сил Украины Ивана Олия. С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Олия к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

В начале марта 2022 года он прицельными выстрелами из автомата расстрелял движущийся по улице Заозёрной в Мариуполе автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате полученных ранений мужчина умер на месте преступления.

Осужденный признан виновным по п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В прокуратуре пояснили, что Олий исполнил преступный приказ командира роты Чоловского, который ранее был приговорён судом заочно к 26 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря верховный суд ДНР заочно вынес приговор украинскому военнослужащему Александру Зажиренко, пытавшему российского пленного и убившему его. Согласно материалам дела, 29 марта 2022 года Зажиренко встретил на одной из улиц Мариуполя раненого российского военнослужащего, который был без оружия. Представитель ВСУ доставил бойца Вооружённых сил России в близлежащий жилой дом, чтобы провести допрос, в ходе которого пытал пленного, а после — застрелил.

7 ноября в Донецкой Народной Республики приговорили к пожизненному лишению свободы украинского снайпера Игоря Клещунова, застрелившего в Мариуполе четырёх местных жителей. Его осудили по статьям об обучении в террористических целях, насильственном захвате власти, убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.

13 декабря в Ростове-на-Дону военнослужащего ВСУ Антона Байдракова осудили на 18 лет лишения свободы за убийство жительницы Мариуполя и попытку захвата власти в ДНР.