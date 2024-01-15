Анкара, 15 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Футболист Сагив Йехезкель, который играл за турецкий ФК «Антальяспор», покинул Турцию после ареста. Об этом сообщил глава МВД Республики Али Ерликая.

«Израильский футболист из клуба «Антальяспора» Сагив Йехезкель по состоянию на 17:15 по местному времени покинул нашу страну. Я хотел бы еще раз заявить, что Турция всегда поддерживает всех угнетённых людей и палестинский народ», — написал Ерликая в соцсети Х.

Сагива Йехезкеля обвиняют в том, что во время матча 14 января после забитого гола он указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида. Этот жест был отсылкой к 100-му дню с начала очередного витка палестино-израильского конфликта. После этой игры футболиста задержали правоохранители Турции по обвинению в публичном разжигании вражды и ненависти. Своим жестом Йехезкель выразил поддержку Израилю в конфликте с Газой, считают в Республике.

Как передавало ИА Регнум, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после задержания в Турции израильского футболиста Сагива Йехезкеля назвал президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана «настоящим нацистом», призвав израильтян бойкотировать Турцию.