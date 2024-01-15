Вашингтон, 15 января, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы, сообщили 15 января в Министерстве обороны США.

«Он был выписан домой для плановой физиотерапии и проведения регулярных повторных обследований. Ожидается, что министр полностью выздоровеет», — сказано в сообщении.

В ближайшее время глава ведомства будет работать из дома, отмечено также в заявлении Пентагона.

Ранее сообщалось, что Остин был госпитализирован 1 января, при этом первые сведения об этом появились лишь 5 января, а ряд руководителей США, включая главу Госдепа Энтони Блинкена, по их собственным словам, не знали, где находится глава Пентагона.

13 января пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил журналистам, что Остин по-прежнему находится в больнице, и Пентагон не владеет информацией о дате его выписки. Медики оценивают состояние здоровья Остина как хорошее, министр продолжает следить за работой Пентагона и поддерживает контакты со старшими должностными лицами ведомства, добавил Райдер.

Ранее у Остина диагностировали рак простаты и провели ему операцию. 8 января в Пентагоне объявили, что главу ведомства перевели из отделения интенсивной терапии, уточнив, что Остин по-прежнему испытывает недомогание.

Подавать в отставку Остин не собирается, сообщал ранее Райдер. У президента США Джозефа Байдена нет намерений увольнять главу Пентагона, отмечали в свою очередь в Белом доме. 12 января телеканал CNN сообщал, что Остин отдавал приказы и контролировал нанесение ударов по объектам йеменских хуситов прямо из госпиталя.

Для Демократической партии США ситуация вокруг главы Пентагона будет иметь неприятные последствия, она добавит популярности предложениям Дональда Трампа, обещающего в случае победы на выборах устроить масштабные чистки в Пентагоне и спецслужбах, убрав оттуда коррупционеров и разгильдяев, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.