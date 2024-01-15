Москва, 15 января, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России, говорится в сообщении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, опубликованном 15 января в Telegram-канале комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации в ходе мониторинга установлено, что страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что для попыток вмешательства западные страны целенаправленно используют иноагентов, подконтрольные СМИ и НКО. Особенную активность, уточняют сенаторы, проявляет «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), спонсируемый правительством США.

«Этот пропагандистский ресурс продолжает тиражировать безосновательные нападки на российскую избирательную систему и фактически распространяет призывы к попыткам сорвать голосование», — объяснили члены мониторинговой группы.

Кроме того, движение «Голос» (организация, выполняющая функции иностранного агента) продолжает публиковать «бездоказательные обвинения в принуждении и незаконном сборе подписей». Также комиссия зафиксировала привлечение Западом подконтрольных НПО к попыткам дискредитации российского законодательства под «прикрытием риторики о защите прав человека».

Как передавало ИА Регнум, достойно проведённые выборы президента во многом станут гарантом укрепления России, заявила 7 декабря глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она поблагодарила Совет Федерации за принятие постановления о назначении выборов и за обеспечение законодательной базы. Как отметила глава ЦИК, российская избирательная система обладает мощным запасом прочности для организации и проведения выборов в соответствии с требованиями и ожиданиями народа.

Впоследствии она указала, что в связи с этим дискредитация выборов будет беспрецедентной. Как заявила Памфилова, роль в этом сыграет и внешнее вмешательство, и «внутренний дурак», поэтому необходимо защитить избирательную систему и непосредственно процедуру.

26 декабря она также отметила, что выборы президента необходимо провести также и потому, что внешняя агрессия на Россию должна получить «электоральный отпор». Памфилова пояснила, что у россиян есть потребность показать силу, зрелость и единство, в то время как другие страны пользуются случаем отменить выборы, когда они им невыгодны и неугодны.