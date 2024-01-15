Воронеж, 15 января, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Инцидент с избиением мальчика стал поводом для доследственной проверки в одной из школ Новоусманского района Воронежской области. Об этом сообщает 15 января пресс-служба следственного управления СК по региону.

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Ранее в Telegram-каналах появились кадры из школьного спортзала. На видео дети пинают и толкают мальчика, а учитель бьёт его по лицу. Школьник падает на пол.

«Организовано проведение доследственной проверки по размещённой в соцмедиа информации о том, что учитель образовательного учреждения Новоусманского района систематически избивает детей на своих уроках», — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе администрации Воронежа журналистам сообщили, что потасовка с участием детей и учителя произошла в гимназии посёлка Отрадное. Там назначена внутренняя служебная проверка, учитель на время отстранён от работы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее во Владивостоке учитель физкультуры ударил ученика, который вывел его из себя. Позднее мужчина заявил, что был не прав, и принёс извинения школьнику и его родителям.