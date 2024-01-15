Эр-Рияд, 15 января, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Мотогонщик Карлес Фалькон из Испании умер от травм, полученных в результате аварии на ралли «Дакар». Сообщение об этом опубликовала 15 января команда TwinTrail Racing.

Кадр из соцсети

Фалькон получил травму головы 7 января, когда упал с мотоцикла в конце второго этапа ралли-марафона. Первую помощь ему оказали на трассе, потом доставили в больницу. Там медики выявили у гонщика отёк мозга и другие повреждения, в том числе перелом позвоночника. Фалькон впал в кому, а 15 января скончался.

«Он покинул нас, занимаясь тем, что было его мечтой — участвуя в «Дакаре». Он наслаждался собой, был счастлив гонкам на мотоцикле», — написали представители команды в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В команде отметили, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердца в момент аварии, оказались необратимы. Гонщика, которому было 45 лет, будут помнить «за его улыбку и за счастье, которое он дарил всем».

В 2022 году Карлес Фалькон занял 68-е место в зачёте мотоциклистов.