Анкара, 15 января, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в будущем пожалеет о том, что пытался сохранить свою власть за счёт продолжения конфликта на Украине. Об этом пишет турецкое издание DikGAZETE.

Иван Шилов ИА REGNUM

В статье говорится, что Украину продолжают водить за нос: западные страны небольшой военной и финансовой помощью лишь пытаются убедить Киев, что не предадут. Но эта игра окончена, считает издание.

«Только Владимир Зеленский продолжает играть в эти игры. Пытаясь сохранить свое кресло за счёт незначительной поддержки Запада, он, возможно, в будущем заплатит высокую цену за свои мелкие расчеты», — говорится в материале.

Турецкое СМИ отмечает, что Украину скорее всего не примут в НАТО. Вместе с тем, ВСУ на фронте проиграют ВС РФ. Стратегия США и ЕС по ослаблению и разрушению России потерпела крах, резюмирует автор статьи.

Как передавало ИА Регнум, западные СМИ считают, что блок стран НАТО не сможет склонить Москву заключить мир на условиях Киева. Среди аргументов, которые приводят журналисты — повышение уровня ВС РФ и крах антироссийских санкций. Время работает против Украины и положение киевского режима на любых переговорах в будущем может оказаться гораздо хуже, чем сейчас.