Москва, 15 января, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Танки Вооружённых сил Украины (ВСУ) работают только с закрытых огневых позиций, издалека, заявил заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», слова которого 15 января приводятся в Telegram-канале Минобороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, дальше Часова Яра они боятся выехать, потому что ВС России сразу их сжигают.

Также российский боец рассказал о боевой работе десантников на артёмовском направлении.

«Наша цель — это уничтожение техники противника. Также мы уничтожаем скопления пехоты, наблюдательные пункты, снайперские лежки. С поступлением тепловизоров мы работаем круглосуточно, не даем врагу ни передвигаться, ни ротироваться, ни эвакуироваться», — поделился он.

Как передавало ИА Регнум, ранее пленный украинский боец Валерий Куряченко рассказал, что военные из 17-й отдельной танковой бригады украинской армии, которая базируется в Часове Яре, не желают участвовать в боевых действиях и занимаются мародёрством. По его словам, жители Краматорска не очень дружески относились к бойцам ВСУ и «шептались» у них за спиной.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал, что украинские бойцы в районе города Часова Яра размещают склады возле частных домовладений, а также в подвалах многоквартирных домов. По его словам, ВСУ продолжают применять на донецком направлении тактику «живого щита».