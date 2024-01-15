Москва, 15 января, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Близкие 36-летней экс-участницы «Фабрики звёзд» Арины Рыженковой, которая родила в московском кафе, рассказали, что роды начались раньше времени.

Кадо из видео

«Роды в кафе были спонтанными. Они случились раньше срока. По прогнозам врачей, роды должны были начаться через неделю после произошедшего. Всё произошло быстро, почти без схваток. Кто отец ребёнка говорить не будем, если Арина посчитает нужным, то сама расскажет. После роддома в больнице им. Юдина её госпитализировали в инфекционное отделение, потому что обнаружили коронавирус после теста», — сообщили ИА Регнум близкие Арины.

Также, по словам родственников, несколько лет назад Арина уже болела COVID-19. Тогда болезнь протекала тяжело. Сейчас болезнь протекает практически бессимптомно и женщину в скором времени могут выписать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывшая участница шестого сезона «Фабрики звёзд» Арина Рыженкова 3 января родила в московском кафе. После госпитализации в роддом у певицы обнаружили коронавирус и перевели в инфекционную больницу.