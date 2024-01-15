Тегеран, 15 января, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Захват американского танкера St Nikolas иранскими военными был возвращением украденного и прошёл в рамках международного права, заявил командующий ВМС армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

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«Они совершили кражу с разбоем, и это украденное должно было быть возвращено, поэтому мы действовали на основании практики международного права, возвращая то, что они украли», —приводит слова Ирани агентство Tasnim.

Военно-морские силы Ирана поднялись на борт нефтяного танкера в Оманском заливе по решению суда страны, говорится в материале. Судно перевозило 145 тысяч тонн нефти из Ирака в Турцию. В этот момент на борту было 19 человек, поясняет агентство.

Ранее по поводу этого судна был многолетний спор. В итоге министерство юстиции США конфисковало 1 млн баррелей иранской нефти, находившейся на танкере. После захвата корабля в прошлом году Иран предупредил США, что подобное не останется без ответа, сообщают авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, США призвали правительство Ирана немедленно освободить танкер, захваченный в водах Оманского залива 11 января, а также экипаж указанного судна.

Ранее танкер St Nikolas назывался Suez Rajan. Тогда судно использовала греческая судоходная компания Empire Navigation. В 2023 году США задержали танкер и отгрузили с него 1 млн баррелей нефти, предназначавшейся для Китая. После этого Suez Rajan, на котором Штаты перевозили нефть из Кувейта, перехватили иранские военные.