Владивосток, 15 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 после проведения планового технического ремонта доставили на главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили 15 января в пресс-службе флота.

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«Спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 из состава поисково-спасательного отряда ТОФ прибыл во Владивосток после завершения планового технического ремонта на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, длившегося около года», — сказано в сообщении.

На аппарате провели замену двигателей, техническое обслуживание средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования. АС-30 был доставлен во Владивосток по железной дороге. Транспортировка аппарата осуществлялась в разобранном виде, специалисты ТОФ приступили к сборке навесных элементов. В ближайшее время экипаж аппарата выполнит пуско-наладочные работы.

АС-30 — модернизированный автономный подводный поисково-спасательный аппарат типа «Приз» (проект 1855). Длина корпуса аппарата — 13,5 м, ширина — 3,8 м, высота — 5,7 м. Экипаж из четырёх человек может принять на борт до двадцати спасённых людей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2022 года на Тихоокеанском флоте прошли учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине порядка 50 метров. Ключевая роль в учениях была отведена экипажу глубоководного спасательного аппарата АС-40. Аппарат выполнил поиск специального стенд-макета эпроновской выгородки, которая имитировала лежащую на грунте подводную лодку.

В декабре 2021 года в Кольском заливе Баренцева моря начались приёмо-сдаточные испытания автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36. Ранее аппарат прошёл ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге.