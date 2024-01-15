Москва, 15 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Представители муниципальных образований из 89 регионов РФ — 7,5 тыс. человек — впервые собрались вместе на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом сообщили 15 января ИА Регнум организаторы форума «Малая Родина — сила России».

Григорий Сысоев. РИА Новости

Участники форума обсудили значимость муниципального уровня власти. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в обращении к ним отметил, что муниципальные служащие — представители самого близкого к народу уровня власти. Их главная миссия — служение на благо государства и его общества.

«Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счёте результат», — подчеркнул Кириенко.

Участники отметили, что форум стал новым этапом развития местного самоуправления в России — впервые главы муниципалитетов собрались в одном месте.

«Это очень важный форум, потому что самая близкая к людям власть — муниципальная. Главы муниципалитетов — это те люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют указы президента», — сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Глава города Невинномысска, Герой России Михаил Миненков отметил, что в стране налаживается правильная вертикаль. По его словам, главное — готовность к изменениям, концентрация на развитии и способность слышать людей.

Участники панельной дискуссии также обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд. Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что в России успешно действует механизм социальных лифтов, один из ключевых элементов которого — образование. Так, 51 выпускник «Школы губернаторов» руководит регионом, пятеро стали федеральными министрами, запущена и «Школа мэров».

На форуме представлены четыре масштабных муниципальных проекта Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), организовавшей форум. Кроме того, подведены итоги марафона «Муниципальный диалог-2023» и. представлен портал для муниципального сообщества.

Форум проводится впервые по поручению главы государства. Об этом Путин заявлял на заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что первый Всероссийский муниципальный форум позволил управленцам из городов-миллионников, небольших райцентров и совсем маленьких сёл или посёлков познакомиться и пообщаться. Основная ценность такой площадки, по его мнению, это уникальная возможность обменяться опытом.