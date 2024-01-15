Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Полузащитник Ильзат Ахметов заявил, что перешёл из футбольного клуба «Краснодар» в санкт-петербургский «Зенит», потому что впоследствии такого шанса могло не быть. Об этом 15 января сообщил «Чемпионат».

(сс) Артур Стабулниекс

«Причины ухода в «Зенит» ― это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть», — сказал Ахметов.

Он добавил, что хочет чувствовать себя нужным, защищённым, уверенным, а также ощущать доверие от клуба.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара». Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26, соглашение могут продлить ещё на один сезон.

Впоследствии агент Ахметова Ираклий Гегечкори заявил, что при переходе в «Краснодар» в 2022 году представители клуба дали обещание, что игрока будут использовать либо на позиции «восьмёрки», либо на позиции «десятки», но в итоге его не сдержали. На этих двух позициях футболист не провёл ни минуты. По словам представителя Ахметова, руководство «Краснодара» должно понять выбор игрока. Ильзату нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде, как «Зенит», уверен Гегечкори.