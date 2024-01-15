Киев, 15 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Из-за резкого снижения числа выпускников школ на Украине сократят количество высших учебных заведений, некоторые вузы могут быть укрупнены (объединены в один), заявил 15 января заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий.

Евгений Одиноков/РИА Новости

За последние 15 лет число выпускников в стране снизилось почти вдвое: в 2008 году школы Украины закончили около 640 nысяч человек, в 2023 году этот показатель сократился до 360 тысяч, сказал чиновник.

«Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, связанной с (военным конфликтом — Прим. ред.), мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад», — цитирует Винницкого издание «Страна. ua».

Даже если учитывать в статистике школьников из регионов, покинувших состав Украины, к 2030 году общее число заканчивающих школу сократится ещё на 15%, до 300 тысяч, отметил чиновник.

В 2008 году на Украине было около 350 вузов, в каждом из которых в среднем учились 6700 студентов, к 2021 году общее количество заведений уменьшилось до 300, а среднее число студентов в каждом из них — до 3400, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года обозреватели газеты The Wall Street Journal в своей публикации отметили, что показатель рождаемости на Украине в 2023 году может стать самым низким в мире. За первое полугодие 2023 года рождаемость на Украине сократилась на 28% по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Украина рискует оказаться в «спирали смерти» в связи с демографическим кризисом, отметила также в сентябре 2023 года украинский академик Элла Либанова. Она выразила обеспокоенность массовым отъездом за рубеж гражданок страны репродуктивного возраста.

Ситуация с демографией на Украине ещё долгое время не будет благоприятной, потому что оттуда продолжают массово уезжать граждане детородного возраста, а в целом в постсоветских странах наблюдается массовое нежелание заводить детей, отмечал в беседе с ИА Регнум председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Польский демограф Ариэль Драбинский ранее отметил, что для Украины существуют три демографических сценария: «плохой, очень плохой и драматический». Численность населения страны после завершения военного конфликта составит от 20 до 30 миллионов человек, считает он (в 1991 году численность населения УССР составляла более 51 миллиона человек).

Значительная часть покинувших Украину молодых граждан не вернётся обратно, а численность населения страны никогда не выйдет на прежний уровень, отмечали в свою очередь авторы исследования Венского института международных экономических исследований. По прогнозу ООН, к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 миллионов человек.