Москва, 15 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Пять лет колонии строгого режима получил совладелец компании «Перловы и Ко» Леонид Венжик. Тверской суд Москвы осудил его по уголовному делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд признал виновным Венжика Л. Ю. по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказали в суде ТАСС.

При этом, дело Венжика выделили в отдельное производство: он полностью признал свою вину.

Также Тверской суд вынес приговор другим участникам преступления — бывшему старшему следователю 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России Магомеду Тагирову и адвокату адвокатской палаты Республики Башкортостан Арсению Гусеву. Экс-правоохранителя признали виновным в получении взятки и назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей. Адвоката Гусева суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу более 18 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Саратове арестовал экс-чиновников по делу о махинациях с госконтрактами на сумму в 80 млн рублей. В отношении бывшего председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Директора государственного казенного учреждения отправили под домашний арест.