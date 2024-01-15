Улан-Удэ, 15 января, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Бурятии, сообщили 15 января в региональном главном управлении МЧС.

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Отмечается, что сейсмособытие произошло в 15:52 мск в 58 км северо-западнее населённого пункта Сахули Курумканского района.

«Магнитуда — 5,7. Энергетический класс 14,3. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Толчки на территории региона ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районе, в городах Северобайкальске и Улан-Удэ.

Разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 4,6 произошло 14 января в 230 км от города Алма-Ата в Казахстане. Землетрясение произошло также накануне, 13 января. В городе Текели ощущались подземные толчки силой три балла.

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