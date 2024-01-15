Нижний Новгород, 15 января, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Уроженец Марокко, приехавший в Нижний Новгород 12 лет назад, заключил контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает нижегородский Дом народного единства.

Алексей Майшев/РИА Новости

Мужчина остался в России после окончания вуза. В последнее время он работал поваром-кондитером и теперь надеется, что будет готовить в военно-полевых условиях и радовать сослуживцев вкусными блюдами.

«Я очень люблю Россию, это мой дом. А защищать свой дом — наш общий долг. Приблизим победу вместе», — приводятся в сообщении слова уроженца Африки.

Все добровольцы хотят принести пользу своей стране. Многие прошли в армии срочную службу. Так, другой нижегородский доброволец рассказал, что в 2012 году служил в ракетных войсках стратегического назначения. Теперь мужчина решил применить свои знания для защиты Отечества, отмечается в материале.

Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, обеспечивает отправку нижегородцев к месту службы. Контрактники получат дополнительное снаряжение, пройдут спецподготовку в учебных частях и только потом отправятся в зону боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 11 января, что в 2023 году более 500 тыс. человек было привлечено в ряды Вооружённых сил, из них 420 тыс. подписали контракт.