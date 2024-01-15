Москва, 15 января, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Россия призывает коллег погибшего в украинской тюрьме блогера, журналиста и режиссёра Гонсало Лиры «возвысить голос» и защищать находящихся «в застенках киевского режима», говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Кадр из видео Гонсало Лира

«Призываем коллег Гонсало Лиры возвысить голос и присоединиться к защите тех, кто сегодня находится в застенках киевского режима. Это нужно тем, кто ещё жив и кто ещё может бороться за правду, и это — дань памяти погибшим мученической смертью во имя идеалов свободы», — говорится в сообщении.

МИД России выразил родным и близким Лиры соболезнования.

Как сообщало ИА Регнум, в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержали гражданина Чили и США журналиста Гонсало Лиру в мае 2023 года в Харьковской области за якобы одобрение действий российских войск на Украине.

После заявления телеведущего Такера Карлсона о том, что Лиру с июля 2023 года пытали в украинской тюрьме с одобрения американских властей, бизнесмен и миллиардер Илон Маск обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест и содержание журналиста Лиры под стражей.

12 января Карлсон на своей странице в соцсети сообщил, что Лира погиб в украинской тюрьме.