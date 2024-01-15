Москва, 15 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Более 610 тысяч человек приняли участие в акции «Российский детский Дед Мороз», сообщили ИА Регнум 15 января в пресс-службе «Движения первых».

В рамках акции участники движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли взрослых, которые работали в праздничные дни, и дарили врачам, учителям, сотрудникам МЧС, полицейским, бойцам СВО подарки, сделанные своими руками.

«Более 600 тысяч участников Движения, юных Дедов Морозов и Снегурочек, поздравили почти 200 тысяч взрослых: дежурных врачей, пожарных, военных, сотрудников МЧС и коммунальных служб. Подарки, подготовленные руками детей, помогли создать праздничное настроение», — отметил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Благодаря участию в акции ребята учатся, в том числе, уважительно относиться к труду и профессиональному долгу, отметили также организаторы.

«Самым запоминающимся стало поздравление шахтёров. Эта профессия — олицетворения Донбасса наряду с военными, поэтому для детей это было особенно важно. Первые (участники движения — Прим. ред.) не просто вручили подарок, но ещё и устроили мини-концерт: рассказывали стихотворения, пели песни», — рассказал председатель регионального отделения движения в ДНР Денис Чернобай.

В ход акции подарки медработникам вручались в реанимобиле, пилотам — в кабине самолета, оленеводам — в тундре, а смотрителям маяков, работникам приютов для собак, диспетчерам шлюзов на Волге и представителей других профессий — на их рабочих местах, отметили организаторы. Взрослые, в свою очередь, проводили для ребят экскурсии по предприятиям и офисам компаний и рассказывали о своей работе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ещё до Нового года участники акции успели поздравить с наступающими праздниками сотрудников московского аэропорта Внуково, пилотов авиакомпаний, почтальонов, работников аптек и представителей целого ряда других профессий.