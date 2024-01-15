Москва, 15 января, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Илья Питалев/РИА Новости

На похоронах военный оркестр исполнил гимн России и «Балладу о солдате», при погребении были отданы воинские почести в виде трёх оружейных залпов. Артист был похоронен рядом с супругой Ольгой Соломиной.

Как передавало ИА Регнум, Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти он перенёс инсульт. Внучка Александра рассказала, что Юрий Соломин «ушёл тихо, во сне». Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Юрий Соломин получил известность как актёр кино и театра. В Малом театре служил с конца 1950-х годов, сразу после окончания Щепкинского училища. На счету актёра более полусотни ролей в театре из современного и классического репертуара. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Обыкновенное чудо» (1978 год), «Адъютант его превосходительства» (1969 год), «Летучая мышь» (1978 год) и многих других. Он получил звания Народного артиста СССР (1988) и Героя Труда Российской Федерации (2020). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».