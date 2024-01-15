Мытищи, Московская область, 15 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировано на складе автозапчастей в подмосковных Мытищах. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье», — говорится в сообщении.

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Ранее в ведомстве отметили, что пожар был локализован. Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить распространение огня на расположенные рядом строения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Мытищах загорелся склад автозапчастей на площади 600 кв. м. К тушению пожара привлекли более 30 человек и восемь единиц техники. Пострадавших нет.