Москва, 15 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Экс-солистка группы «Блестящие», телеведущая Ольга Орлова отвергла обвинения репера Vacio в том, что снимала «шок-контент» с «голой» вечеринки Ивлеевой и выкладывала кадры в Сеть. Также Орлова пригрозила музыканту ответственностью за клевету.

Сергей Бобылев/ТАСС Ольга Орлова

«Спрятавшая лицо под никабом» — они явно преувеличивают мой «лук» на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не моё, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — цитирует слова Орловой «Стархит».

Ответ Ольги Орловой последовал на публичное обвинение самого скандального участника «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой репера Vacio. Он уверен, что именно Орлова запечатлела на видео момент, когда с него снимают единственное, что было на нём из одежды — носок.

«Орлова, спрятавшая лицо под никабом, выискивала шок-контент в «Мутаборе». Это она выложила то самое видео со стянутым с достоинства носком. В то же время сама полностью обошла неприятные для гостей последствия, не засветившись нигде», — заявили адвокаты репера.

Кроме того, Орлова призналась, что вопреки словам адвоката задержанного Vacio, для неё участие в вечеринке также не прошло без последствий. Просто телеведущая не хочет публично поднимать эту тему.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме призвали Генпрокуратуру РФ жёстче реагировать на происшествия, подобные «голой» вечеринке Ивлеевой, поскольку общество не согласно, когда игнорируют его ценности.

«Голая» вечеринка прошла в клубе «Мутабор» 20 декабря, её гости — звёзды российского шоу-бизнеса — надели на себя минимум одежды. Это вызвало негативную реакцию общества. На встречу пришли Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Позже некоторые участники откровенной вечеринки извинились за участие в мероприятии, в их числе оказалась и организатор Анастасия Ивлеева. Несмотря на это, их выступления вырезали из новогодних телепрограмм.