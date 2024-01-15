Москва, 15 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным отказ заочно арестовать основателя «Тануки» Александра Орлова по делу о злоупотреблении доверием. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Сергей Бобылев / ТАСС

«Московский городской суд оставил постановление Тверского районного суда города Москвы от 11.12.2023 года об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Орлова Александра Михайловича (основателя сети ресторанов «Тануки») без изменения, апелляционное представление без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, суд в Москве отказал Министерству внутренних дел в заочном аресте основателя сети «Тануки» Александра Орлова, следует из решения Тверского суда. Орлов проходит по делу о злоупотреблении доверием.

В ноябре 2023 года Тверской суд сообщил, что МВД объявило ресторатора в международный розыск в связи с уголовным делом о причинении ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

В сентябре 2022 года Орлов уехал из России. Он продал российскую часть холдинга Bulldozer Group. При этом сообщалось, что ресторатор продолжает работать под брендом Alba Group над проектами в российских городах.

В декабре 2023 года основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» заявил, что находится в Лондоне. Он отметил, что для него стали сюрпризом объявление в розыск и расследование уголовного дела. По словам ресторатора, адвокаты уже разбираются с этим вопросом.