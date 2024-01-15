Москва, 15 января, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Комитет Государственной Думы по международным делам внёс на рассмотрение парламентариев проект заявления нижней палаты Федерального собрания из-за недавнего предложения перенести памятник советскому солдату-освободителю «Алёше» в болгарском Пловдиве. Текст проекта опубликован на сайте базы данных Госдумы.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают крайнее возмущение в связи с провокационным и циничным предложением членов муниципального совета Пловдива от партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) до конца 2024 года демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алёша», — говорится в проекте заявления.

В заявлении подчёркивается, что подобная инициатива является «откровенной демонстрацией пренебрежительного отношения к истории своей страны», а также «подлой попыткой надругательства над общей исторической памятью братских народов».

Вместе с тем авторы заявления добавили, что предложение выражает «маниакально-отчаянное стремление» принизить героический подвиг советских солдат, решающий вклад СССР и советского народа в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны.

«Варварская инициатива в случае её поддержки муниципальным советом Пловдива ляжет несмываемым позором как на самих инициаторов, так и на законодательную и исполнительную власть города и со всей очевидностью продемонстрирует неадекватность и политическую близорукость властей Пловдива», — отмечается в тексте заявления.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» внесли предложение на рассмотрение городского совета города Пловдива о переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».

Согласно инициативе парламентариев Владимира Славенски и Йоно Чепилски, его предлагают перенести в музей социалистического искусства в Софии. При этом работы по перемещению монумента нужно завершить до конца 2024 года.

Как отмечало «Дарик-радио», в музее нет места и для бронзовых скульптур, а тем более для такого масштабного монумента.

Депутаты заявили, что перемещение памятника является «моральным актом», который необходимо осуществить в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах «тоталитарного коммунистического режима».

Ожидается, что депутаты городского совета рассмотрят это предложение на сессии 17 января.

Памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» открыли 5 ноября 1957 года на высоком холме Бунарджик в Пловдиве (Болгария). Идея памятника появилась у жителей города в 1948 году. В конкурсе проектов, объявленном годом позднее, приняли участие десять коллективов. В 1950 году комиссия отдала победу проекту скульпторов под руководством Васила Радославова.

Высота скульптуры советского солдата, водружённого на шестиметровый постамент, составляет 11 метров. Воин держит в руке направленный к земле пистолет-пулемёт Шпагина.

В начале 90-х годов городское правительство приняло решение снести монумент, однако его спасло общественное мнение.

Вместе с тем 12 декабря в Софии по распоряжению властей Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии, установленного в 1954 году в знак признательности советским воинам-освободителям. Бронзовые фигуры, стоящие на пьедестале, разрезали на части весом не более четырёх тонн каждая.

Уточнялось, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева подписала указ о сносе памятника на основании последней проверки его состояния, согласно которой на монументе якобы обнаружили трещины и эрозию, представляющие опасность для людей. По словам Тодевой, после демонтажа фигуры будут переданы в собственность государства.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга указала на непростительность действий властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии. Захарова подчеркнула, что власти Болгарии «без всякой застенчивости» проигнорировали предложения России провести консультации по дальнейшей судьбе монумента.