Киев, 15 января, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Всё высокоточное оружие, которое имеется в распоряжении ВСУ, произведено в западных странах, заявил заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это всё западное производство», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

Кроме того, отметил он, артиллерийские боеприпасы для орудий стандарта НАТО 155 мм тоже в основном произведены за рубежом.

Скибицкий также заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Запада, поскольку без их помощи продолжать боевые действия «сложно, а в некоторых сферах невозможно».

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась и ВСУ стали сдуваться. По словам главы государства, у Киева заканчиваются боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производят по 14 тыс. в месяц. Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причем кратно, добавил глава государства.

Позже бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес также заявил, что у ВСУ заканчиваются снаряды. Как он отметил, если ситуация не изменится, Киев не сдержит наступление ВС России и потеряет контроль над территориями.