Дудинка, Красноярский край, 15 января, 2024, 17:07 — ИА Регнум. На севере Красноярского края стартовала 50-я научно-исследовательская экспедиция, в ходе которой специалисты должны определить ледовые и гидрометеорологические условия работы одного из ключевых объектов проекта «Восток Ойл», который реализует компания «Роснефть» — порта «Бухта Север».

ПАО «НК «Роснефть» Специалисты центра морских исследований МГУ наблюдают за ледяным покровом на севере Красноярского края

Специалисты центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова наблюдают за ледяным покровом, фиксируют процессы ледообразования, проводят изучение ровного льда, торосов, гряд и стамух, определяют свойства и характеристики ледовых образований.

В арсенале участников экспедиции — самая точная и современная аппаратура. Зонд-индентор показывает прочность льда, термокосы — температуру и уровень солёности, для измерения динамики дрейфа есть радиомаяки, а чтобы узнать скорости и направления подледных течений используют акустические допплеровские профилографы. Несколько месяцев ученые будут непрерывно вести спутниковый мониторинг ледовых условий, затем они проанализируют текущие процессы и обобщат материалы, используя данные многолетних наблюдений.

ПАО «НК «Роснефть» Специалисты центра морских исследований МГУ наблюдают за ледяным покровом на севере Красноярского края

Полученные данные используют для организации системы безопасной и эффективной транспортировки углеводородов в акватории «Бухты Север», а также северной части Енисейского залива. Столь масштабные исследования на этой территории проводятся впервые. Экспедиция, организованная Арктическим научным центром «Роснефти», совместно с компанией «Иннопрактика», продлится до начала лета.