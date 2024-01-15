В «Бухте Север» начались масштабные научные исследования
Дудинка, Красноярский край, 15 января, 2024, 17:07 — ИА Регнум. На севере Красноярского края стартовала 50-я научно-исследовательская экспедиция, в ходе которой специалисты должны определить ледовые и гидрометеорологические условия работы одного из ключевых объектов проекта «Восток Ойл», который реализует компания «Роснефть» — порта «Бухта Север».
Специалисты центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова наблюдают за ледяным покровом, фиксируют процессы ледообразования, проводят изучение ровного льда, торосов, гряд и стамух, определяют свойства и характеристики ледовых образований.
В арсенале участников экспедиции — самая точная и современная аппаратура. Зонд-индентор показывает прочность льда, термокосы — температуру и уровень солёности, для измерения динамики дрейфа есть радиомаяки, а чтобы узнать скорости и направления подледных течений используют акустические допплеровские профилографы. Несколько месяцев ученые будут непрерывно вести спутниковый мониторинг ледовых условий, затем они проанализируют текущие процессы и обобщат материалы, используя данные многолетних наблюдений.
Полученные данные используют для организации системы безопасной и эффективной транспортировки углеводородов в акватории «Бухты Север», а также северной части Енисейского залива. Столь масштабные исследования на этой территории проводятся впервые. Экспедиция, организованная Арктическим научным центром «Роснефти», совместно с компанией «Иннопрактика», продлится до начала лета.