Лондон, 15 января, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Для Украины 2024 год станет определяющим. Об этом 15 января заявил глава британского минобороны Грант Шэппс, выступая с речью в особняке Ланкастер-хаус. Трансляция велась на странице ведомства в соцсети X.

Global Look Press

«2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда решится судьба страны», — сказал Шэппс.

Он добавил, что Лондон не откажется от поддержки Киева, поскольку конфликт на Украине является экзистенциальным для Британии.

Шэппс также сообщил, что с 2015 года Британия обучила в общей сложности более 60 тыс. украинских военнослужащих. Кроме того, он подтвердил планы по переброске 20 тыс. британских военных на восточный фланг НАТО в феврале для участия в учениях Steadfast Defender.

Как ранее сообщало ИА Регнум, британский журналист Оуэн Мэттьюс заявил в статье для The Spectator, что Запад не заинтересован в широкомасштабном конфликте с Россией, и единственным решением для него остаётся фактический раздел Украины. По его словам, несмотря на декларируемое Киевом стремление захватить территории, это едва ли достижимо как из-за потерь, которыми чревата такая попытка, так и из-за сопротивления жителей воссоединившихся с Россией регионов.

До этого британское издание Daily Express написало, что политики в США понимают, что Украину придётся разделить ради завершения конфликта. В Вашингтоне могут пойти на такой шаг наперекор желанию главы киевского режима Владимира Зеленского попытаться захватить освобождённые территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 15 января, что Россия считает предпочтительным решать проблемы безопасности страны мирным дипломатическим путём, однако в условиях нежелания западных стран и киевского режима учитывать соображения безопасности России продолжает специальную военную операцию.