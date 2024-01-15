Варшава, 15 января, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В опасные времена президент Соединённых Штатов Джо Байден стал подарком небес для Польши. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Я скажу, что в нынешние опасные времена Байден является для нашей страны подарком с небес, и я надеюсь, что небеса этого дара не отнимут у нас слишком скоро», — приводит издание слова Шейна.

Он добавил, что не хочет повторять ошибку, совершённую партией «Право и справедливость», которая «занималась безответной любовью к Дональду Трампу» и уклонялась от признания победы Байдена в течение многих недель после выборов 2020 года.

Как передавало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир никогда ещё не был настолько близок к началу третьей мировой войны, но предотвратить её возможно. Выступая перед сторонниками в штате Айова, он указал на свою способность предотвратить масштабный военный конфликт. Политик отметил, что при правлении администрации сменившего его демократа Джозефа Байдена Соединённые Штаты превратились в слабое и неэффективное государство, с мнением которого не считаются на мировой арене.

По мнению Трампа, третья мировая война, начавшись, будет представлять собой нечто отличное от Первой и Второй мировых войн. Экс-президент США указал, что новая война будет гораздо масштабнее и фактически приведёт к уничтожению всего.

Трамп также напомнил, что он не начал ни одной войны на посту президента США. Также бывший президент США коснулся темы палестино-израильского конфликта и отметил, что его обострение 7 октября 2023 года стало возможным из-за «слабого президента» США Джозефа Байдена.