Москва, 15 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Первый Всероссийский муниципальный форум дал возможность пообщаться управленцам из городов-миллионников, небольших райцентров и совсем маленьких сёл или посёлков, поделился с ИА Регнум участник форума, мэр Магадана Юрий Гришан.

Фотохост-агентство/РИА Новости РИА Новости Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России»

«Никогда ещё такого не было, чтобы собрали глав всех муниципальных образований России», — отмечает руководитель областного центра.

Форум «Малая Родина — Сила России» проходит 15–16 января на ВДНХ.

Гришан подчеркнул, что он очень рад возможности поучаствовать и намерен охватить как можно больше мероприятий в рамках форума, прежде всего — посетить панельные дискуссии.

Основная ценность такой площадки, по мнению мэра Магадана, состоит в уникальной возможности обменяться опытом.

«Те, кто говорит «я всё знаю», на самом деле ничего не знают, — говорит Гришан. — Сегодня было около 200 человек на панельной дискуссии по наставничеству. У каждого свои подходы. Но всё очень интересно».

Мэр Магадана рассказал коллегам о том, как власти приполярного города работают со студентами, которые готовятся к будущей работе на муниципальной службе. «Этот опыт признан достойным того, чтобы о нём рассказывать. А сейчас, к примеру, иду на другую площадку — «Сила в развитии». Будем говорить о сложнейших инфраструктурных проектах», — поделился собеседник.

Перед участниками форума на площадке «Сила в развитии» будут выступать в том числе вице-премьер Марат Хуснуллин, советник президента Максим Орешкин, министр культуры Ольга Любимова.

«Будем говорить о роли и месте муниципалитета в решении общих стратегических задач государств».

При этом неслучайно форум, посвящённый муниципальной службе, называется «Малая родина — сила России». Как заметил президент Владимир Путин, «муниципальный уровень — это самый близкий уровень власти к людям», напоминает собеседник ИА Регнум.

Поэтому основа нашего государства — это именно муниципалитеты. «Услуги, служение, служащие — это однокоренные слова, — отмечает Гришан. — Мы людям оказываем услуги, должны оказывать их быстро и качественно, чтобы они могли получить всё необходимое и реализовать себя».

А проблем, требующих решения на муниципальном уровне, много, и их необходимо обсуждать. «Мы должны слушать и нас должны слышать, — говорит градоначальник. — Для этого — открытый микрофон и дискуссионные площадки, приглашаются представители власти высокого уровня».

Первый в России муниципальный форум созван по поручению Владимира Путина.

Мероприятие собрало на одной площадке около 7,5 тысячи управленцев из всех регионов России, в том числе с новых территорий.

Основная задача — объединить муниципальное сообщество и повысить престиж муниципальной службы в России на основе единых ценностей служения обществу и государству.

Деловая программа включает 65 круглых столов, почти два десятка лекций, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти на территории восьми павильонов ВДНХ.

В программе форума — три панельные дискуссии с участием представителей федеральной власти, а также культурная и экскурсионная программы и церемония вручения первой Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Как ранее сообщало ИА Регнум, на соискание этой премии поступило почти 19 тысяч заявок от представителей муниципального сообщества изо всех 89 регионов страны.

«Цель этой премии… показать истории и лица муниципального сообщества. Рассказать о тех, кто работает вместе с людьми и ради людей», — пояснила член президиума Совета при президенте по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

За участников премии было подано порядка 3 млн голосов, сообщали этом января сообщила 15 января пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).