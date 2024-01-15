Москва, 15 января, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва прислала венок на церемонию прощания с художественным руководителем Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным, которая 15 января прошла на исторической сцене театра.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Венки также прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также представители различных ведомств, российских театров, в частности, «Современника», Театра им. М. Ермоловой, РАМТа.

Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Министр культуры Ольга Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей России.

Как передавало ИА Регнум, народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушёл из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти он перенёс инсульт.

Юрий Мефодьевич получил известность как актёр кино и театра (в Малом театре служил с конца 1950-х, сразу после окончания Щепкинского училища). На счету актёра свыше полусотни ролей в театре из современного и классического репертуара.