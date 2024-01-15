Москва, 15 января, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Россия и Иран готовятся к подписанию крупного межгосударственного договора, сообщила 15 января пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале по итогам телефонного разговора главы ведомства Сергея Шойгу с его иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

Вадим Савицкий/ТАСС Министры обороны России и Ирана Сергей Шойгу и Мохаммадом Аштиани

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в сообщении.

По словам Шойгу, Москва и Тегеран подпишут договор, чтобы продолжить наращивание совместных усилий для создания равноправного многополярного мира.

В ходе телефонных переговоров министры также обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре обсудили ход подготовки нового двухстороннего договора. Отмечается, что в ходе переговоров главы МИД затронули ряд вопросов по сотрудничеству России и Ирана.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиян решительно осудили удары группы стран во главе с США и Британией по Йемену. Министры также высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного доступа в анклав для оказания срочного содействия гражданскому населению.