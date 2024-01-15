Крымск, Краснодарский край, 15 января, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В Крымске Краснодарского края жительница соседнего города усмотрела дискредитацию власти в соседстве рекламы сети ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» и президентских выборов в 2024 году. Об этом пишет издание «Газета.Ru».

(сс) Marco Verch

Сообщается, что жительница разместила видео, в котором она демонстрирует с двух сторон билборд, на котором с одной стороны размещена реклама роллов компании «Ёбидоёби», а с другой — баннер о выборах президента России. При этом женщина обвинила местные власти в «нравственном беспределе».

«Это предприниматель из Абинска, который занимается суши и роллами. Это не житель города. Она была у нас на приёме. Ей объяснили, что это лицензированное название, но мы не рекламными счетами не распоряжаемся. Мало ли что человек может сказать. Знаете, собака лает, караван идёт. Это просто слова на ветер. Она приходила, потому что название ей не понравилось этой фирмы, но название переводится «С добрым утром». Потом она вдруг увидела эти щиты, решила, что надо за них взяться», — объяснили изданию в администрации города.

В мэрии добавили, что вероятной причиной негодования женщины могло стать то, что цены у «Ёбидоёби» ниже, в то время как у её фирмы в Абинске цены выше.

«Скорее всего, человек решил вот так вот побороться с конкурентами. Человек себя так ведёт некрасиво, я думаю, что здесь вот именно алчность говорит в человеке, по-другому не скажешь», — сказали изданию в администрации Крымска, признав, что расположение двух баннеров является «неудачным».

В мэрии подчеркнули, что арендой рекламных биллбордов занимается районная администрация.

Как передавало ИА Регнум, в апреле прошлого года красноярский арбитражный суд обязал сеть выбрать иное название «Ёбидоёби», так как существующее «противоречит принципам гуманности и морали» и вызывает ассоциации с бранной лексикой. В суде отметили, что представители сети не приобщили к материалам дела доказательства того, что российские потребители распознают в названии сети японскую фразу «День недели — суббота».

После этого основатель сети Константин Зимен заявил, что сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» не будет переименована, несмотря на решение суда.

Зимен напомнил, что компания за все восемь лет своего существования не раз сталкивалась с претензиями. Жалобы на неё поступали в прокуратуру и антимонопольную службу более 20 раз. Прежде суды не признавали название сети противоречащим каким-либо принципам.

В свою очередь завкафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Славкин в беседе с ИА Регнум заявил, что у арбитражного суда Красноярского края действительно были основания потребовать изменить название сети суши-ресторанов «Ёбидоёби», так как оно может ассоциироваться с нецензурной бранью. Он подчеркнул, что очень многие слова, которые употребляются как естественные для другого языка, в русском контексте звучат так, что напоминают нецензурные.