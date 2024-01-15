Махачкала, 15 января, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Сразу несколько майнинговых ферм, которые создавали большую нагрузку на электрические сети в Дагестане, накрыли энергетики и правоохранители в ходе рейда. Об этом сообщила пресс-служба «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ»).

Евгений Козырев/РИА Новости

«В результате проведенного накануне рейда дагестанские энергетики совместно с сотрудниками республиканского управления по противодействию коррупции выявили несколько объектов по добыче криптовалюты», — говорится в сообщении.

Целью рейда стало желание энергетиков отыскать тех, кто потребляет очень большое количество электроэнергии, лишая его своих соседей. На одной из криптоферм в Кировском районе Махачкалы изъяли 250 аппаратов по 3,5 кВА каждый. Именно это оборудование по добыче криптовалюты и стало причиной перегруза сети на линии электропередачи подстанции «Полигон Солнце». Там установлены два силовых трансформатора мощностью по 6,3 МВА.

«Из-за одного ИП потери в сети составляли около 70%, а это сказалось на электроснабжении почти 1,5 тысячи жителей и десяти коммерческих объектов», — отметили в энергокомпании.

Как сообщалоИА Регнум 14 января, энергетики Дагестана призвали местных владельцев майнинг-ферм отключить их на период холодов, чтобы не лишать земляков электричества. Оборудование стало причиной перегрузок в сети, что нарушает подачу ресурса в дома жителей Республики.