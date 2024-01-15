Лондон, 15 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Стоимость похорон в Великобритании поднялась до рекордно высокой отметки — они обходятся более чем в 9,6 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает 15 января в своём ежегодном отчёте финансовая компания SunLife.

Global Look Press

В 2023 году, отметили в компании, стоимость похорон без дополнительных услуг выросла впервые за три года. Такие похороны обходятся в 4141 фунт, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

«Кроме того, общая стоимость затрат, связанных со смертью, достигла рекордного показателя в 9658 фунтов (на 5% больше)», — говорится в сообщении компании.

В отчёте указано, что у 20% семей возникают значительные финансовые трудности в связи с похоронами, а у 35% респондентов на них уходят все сбережения и инвестиции. Средства с кредитных карт тратят 25% опрошенных, занятые у родных и друзей деньги — ещё 25%, а 18% продают что-то, чтобы оплатить траурную церемонию.

Отмечено также, что британцы всё чаще прибегают к кремации — самому бюджетному варианту захоронений, который не предполагает специальной церемонии и присутствия родственников. В 2023 году стандартная процедура кремации была выполнена в 53% случаев захоронений, ещё в 20% случаев на ней не присутствовали родственники. Доля погребений в землю составила 27%.

Как сообщало ИА Регнум, в США становятся популярнее экологические «зелёные захоронения» — интерес к ним проявляют более половины американцев. Например, на некоторых кладбищах покойников хоронят в неглубоких могилах завёрнутыми в биоразлагаемые кожухи. Предполагается, что так органические вещества быстрее попадут в почву. В ряде штатов разрешено компостирование тела, в результате которого появляется несколько кубических метров богатой питательными веществами почвы. Её можно использовать для посадки дерева или обогащения среды леса или сада.