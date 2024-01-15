Мытищи, Московская область, 15 января, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах загорелся склад автозапчастей. Об этом 15 января сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Мытищах горит склад автозапчастей на 600 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли более 30 человек и восьми единиц техники. В ведомстве отметили, что силы и средства наращиваются.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на складе Wildberries, которому присвоили максимальный ранг сложности. Спустя несколько часов горение было локализовано на площади 70 тыс. кв. м, на 50 тыс. кв. м произошло обрушение.

К утру 14 января ранг пожара снизили до первого. Днём того же дня в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.