Москва, 15 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. После вычета налогов житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее, получит на руки 850 млн рублей, может купить квартиры в Тюмени, Москве и Дубае. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на базу данных агентства недвижимости «Этажи».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Так, самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Тюмени, оценивается в 150 млн рублей. Недвижимость расположена в центре города, её площадь — 121 квадратный метр, в ней три комнаты. Стены и пол жилья отделаны деревом и мрамором. Таких квартир он может приобрести сразу пять.

Самая дорогая квартира в Москве, выставленная на продажу, стоит 357 млн рублей. Пятикомнатная квартира площадью больше 200 квадратных метров расположена в жилом комплексе премиум-класса. Их тюменский миллиардер может купить две.

Самую дорогую квартиру, но только одну, миллиардер может приобрести в Дубае. Её стоимость — от 532 млн рублей. Дизайнерский жилой комплекс Cavalli Couture построят в 2026 году вдоль Дубайского канала.

Как передавало ИА Регнум, по итогам новогоднего 1526-го тиража «Русского лото» в России появился третий лотерейный миллиардер, а также 87 лотерейных миллионеров. Главный приз выиграл житель Тюменской области, купивший билет с номером № 152 612 098 197. Известно, что выигравший билет был куплен 7 декабря в фирменной точке продаж в торговом центре «Дарина» в Тюмени. Билет был одним из десяти в подарочном тубусе, уточнили в компании.

Ранее мужчина объявился в Москве и обратился в лотерейный центр для получения выигрыша, сейчас завершается процесс оформления формальностей.