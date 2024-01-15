Москва, 15 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подчеркнули готовность тесно координировать подходы в рамках БРИКС. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«В контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидерами подчёркнута готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня объединения», — говорится в сообщении.

По словам Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года Россия начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Также новый год начался с присоединения к БРИКС пяти новых членов — Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, общее число участников БРИКС возросло до десяти.

В обращении в связи с началом председательства России в БРИКС Путин отметил, что к объединению в том или ином виде хотят подключиться порядка 30 стран. Российский лидер заверил, что Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.