Нью-Йорк, США, 15 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Американский режиссёр и продюсер Мартин Скорсезе заявил, что актёр Леонардо Ди Каприо является гением кинематографа. Об этом сообщило издание IndieWire.

Richard Shotwell/Invision/AP/ТАСС Актёр Леонардо Ди Каприо

Скорсезе во время выступления на премии National Board of Review отметил, что за 23 года он успел поработать с Ди Каприо над шестью фильмами.

«Знаете, он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу. Я действительно считаю, что он один из величайших актёров в истории кино», — сказал Скорсезе.

Ранее фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором Ди Каприо сыграл главную роль, был номинирован на премию «Золотой глобус — 2024» в категории «Лучший фильм (драма)».

Как ранее сообщало ИА Регнум, кинопремии «Золотой глобус» как лучший драматический фильм удостоена биографическая картина режиссёра Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В борьбе за приз участвовали картины «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.