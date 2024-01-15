Скорсезе назвал Ди Каприо одним из величайших актёров в истории кино
Нью-Йорк, США, 15 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Американский режиссёр и продюсер Мартин Скорсезе заявил, что актёр Леонардо Ди Каприо является гением кинематографа. Об этом сообщило издание IndieWire.
Скорсезе во время выступления на премии National Board of Review отметил, что за 23 года он успел поработать с Ди Каприо над шестью фильмами.
«Знаете, он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу. Я действительно считаю, что он один из величайших актёров в истории кино», — сказал Скорсезе.
Ранее фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором Ди Каприо сыграл главную роль, был номинирован на премию «Золотой глобус — 2024» в категории «Лучший фильм (драма)».
Как ранее сообщало ИА Регнум, кинопремии «Золотой глобус» как лучший драматический фильм удостоена биографическая картина режиссёра Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В борьбе за приз участвовали картины «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.