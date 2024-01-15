Москва, 15 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила 15 января пресс-служба Кремля.

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«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства», — сказано в сообщении.

В пресс-службе информировали, что стороны отметили достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России.

Российский президент и индийский премьер пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии.

Также в ходе телефонного разговора Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины и некоторые другие международные темы, уточнили в Кремле.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в августе 2023 года. Тогда стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений. В частности, обсуждалось развитие сотрудничества в энергетике, а также строительстве транспортной и логистической инфраструктуры.

Кроме того, лидеры двух стран обсуждали итоги саммита БРИКС, который прошёл в августе 2023 года в ЮАР, и отметили значимость достигнутых договорённостей, прежде всего о расширении организации.