Москва, 15 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Биологи Пентагона всё чаще исследуют потенциальное применение вируса оспы обезьян в качестве поражающего биологического агента. Об этом 15 января в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

«Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами. Речь идёт об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы», — сказал Кириллов.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Кириллов информировал, что в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.

В 2022 году он заявил, что более 50 биолабораторий, модернизированных за счёт Пентагона, расположились в непосредственной близости от российских границ. Кроме того, Кириллов отмечал, что, по данным главного внешнеполитического ведомства КНР, под контролем Пентагона находятся 336 биолабораторий в 30 странах мира. Как подчеркнул Кириллов, работа лабораторий оборачивается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных заболеваний.

Позже, в апреле 2023 года, в Минобороны сообщили об изучении 240 патогенов опасных болезней, обнаруженных в четырёх украинских лабораториях. По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против вышеуказанных заболеваний.

22 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Российский лидер отметил, что биологическая безопасность касается всех, включая соседей России.

В июне российский президент подчеркнул актуальность вопросов, связанных с проблемами глобальной биологической безопасности. Он отмечал, что идеи о нераспространении биологического и токсинного оружия встречают противодействие со стороны ряда государств, которые хотят обеспечить собственную безопасность за счёт других.